Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab (10.07.2023)

Dornhan (ots)

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen, gegen 6.45 Uhr, auf der Landesstraße 412 zwischen Weiden und Sulz von der Fahrbahn abgekommen. Ein 20 Jahre junger Mann fuhr mit einem Mercedes auf der L 412 in Richtung Sulz. Nach einer leichten Rechtskurve verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. An dem dortigen Hang wird das Auto abgewiesen und schleuderte zurück auf die Straße. Hier überschlug sich der Mercedes, bevor er mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der total beschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell