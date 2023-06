Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 19.05.2023 bis 03.06.2023 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Wibbeltstraße in Nottuln einzudringen. Hierbei beschädigten sie das Schloss der Eingangstür. Ins Innere des Hauses gelangten sie jedoch nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

