POL-ME: Fahrschülerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2304035

In Langenfeld kam es am Donnerstag (13. April 2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Fahrschülerin schwer verletzt wurde.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die 46-Jähige gegen 17:15 Uhr auf der Robert-Koch-Straße in Langenfeld mit dem Motorrad einer Fahrschule unterwegs, um gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer das Wenden zu üben. Hierbei fuhr der Fahrlehrer seiner Schülerin in einem Pkw hinterher. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor die 46-Jährige dann beim Wendevorgang die Kontrolle über ihr Motorrad und prallte frontal in einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw.

Hierbei zog sich die 46-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie musste mir einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

