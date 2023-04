POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert / Langenfeld - 2304032

Polizei Mettmann

Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert

Langenfeld

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Bereits am Freitagabend (7. April 2023) kam es an der Kreuzung der Diekstraße mit der Friedrichstraße in Velbert zu einem Auffahrunfall, bei dem ein grauer Hyundai i90 im Heck beschädigt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war der 19-jährige Fahrer des Hyundais gegen 19:50 Uhr mit seinem Auto über die Diekstraße in Richtung Friedrichtstraße gefahren. Als er an der dortigen Einmündung bremsen musste, fuhr ihm von hinten der Fahrer eines weißen Kleinwagens ins Heck. Anschließend wendete der Fahrer des Kleinwagens (vermutlich VW) und fuhr unerlaubt davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zu dem Fahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 20 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - relativ klein - dunkle Haare, an den Seiten kurz - Tattoo mit Flügeln linksseitig am Hals

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Langenfeld im Zeitraum zwischen Mittwoch (5. April), 17.30 Uhr, und Dienstag (11. April 2023), 15.30 Uhr, den Mast eines Straßenschildes und einen angrenzenden Zaun beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden entstand an der Einmündung Immigrather Straße/ Ringweg. Betroffen war der Gartenzaun, der zum Grundstück Neißeweg 1 gehört. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

