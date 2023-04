POL-ME: Arbeitsreiche Tage für den Langenfelder Verkehrsdienst - Langenfeld - 2304031

Polizei Mettmann

Arbeitsreiche Tage für den Langenfelder Verkehrsdienst - Langenfeld - 2304031

In Langenfeld hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann am Mittwoch (12. April 2023) zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Im Rahmen von Verkehrskontrollen gingen den Beamten unter Drogen stehende Fahrzeugführer, Fahrer ohne Führerschein sowie verkehrsuntaugliche Lkw ins Netz.

Den Anfang machte um 7:50 Uhr ein 40 Jahre alter Autofahrer auf der Solinger Straße in Langenfeld - in unmittelbarer Nähe zur Polizeiwache war der Langenfelder mit seinem Van "Renault Master" in die Polizeikontrolle geraten, wo ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain anschlug.

Etwa drei Stunden später "erwischte" es dann am Winkelsweg einen 33 Jahre alten Fahrer eines Ford Focus aus Dingolfing. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis stand, sondern obendrein gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Abermals drei Stunden später ging den Beamten dann an der Hildener Straße ein weiterer unter Drogen stehender Fahrzeugführer ins Netz. Diesmal war ein 39-jähriger Fahrer eines VW Golf der Übeltäter - sein Drogenschnelltest schlug positiv auf THC an. Zudem ergab sich gegen die Halterin des Pkw der Verdacht der Urkundenfälschung (gefälschte TÜV-Siegel).

Die Konsequenzen: Alle drei Betroffenen mussten jeweils mit zur Wache, wo ihnen zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen beziehungsweise Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Doch nicht nur Drogensünder gingen der Polizei an diesem Mittwoch ins Netz: Gegen 14:20 Uhr stellten die Polizeibeamten an der Industriestraße zwei Lkw mit erheblichen Mängeln fest. Einer der beiden Lkw, ein in Italien zugelassener Iveco, zählte insgesamt 28 Mängel und war augenscheinlich liegengeblieben. So bekam der Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Osteuropa, gerade Starthilfe für sein Fahrzeug von einem 53 Jahre alten Lkw-Fahrer - ebenfalls aus Osteuropa. Doch auch an dem Fahrzeug des Helfers, einem 32-Tonnen-Lkw Scania Kipper wurden zum Teil erhebliche Mängel festgestellt - insgesamt 44 an der Zahl. Besonders besorgniserregend war hier unter anderem, dass auch an der Bremsanlage des 32-Tonners erhebliche Mängel festgestellt wurden.

Die Konsequenzen für die beiden Lkw-Fahrer: Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet.

Doch damit nicht genug:

Einen Tag später, am Donnerstag (13. April 2023), trafen die Polizeibeamten gegen 10 Uhr an der Schneiderstraße im Rahmen ihrer Verkehrskontrollen in Langenfeld erneut auf den 33 Jahre alten Mann aus Dingolfing ohne Führerschein, der abermals mit seinem Ford Focus durch Langenfeld gefahren war. Der Mann stand erneut unter dem Einfluss von Drogen und war dieses Mal nicht alleine unterwegs: Sein 30-jähriger Begleiter hatte einen offenen Haftbefehl und wurde daher festgenommen. Gegen den Mann aus Dingolfing wurden weitere Verfahren eingeleitet.

