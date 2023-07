Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet- Zeugen gesucht (10.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Ignaz-Rohr-Straße ereignet hat. Ein Unbekannter war mit einem weißen Transporter auf der Ignaz-Rohr-Straße von der Dornhaner Straße herkommend in Richtung Sulz-Weide unterwegs. Hierbei geriet der Fahrer in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einer entgegenkommende 19-jährige VW Touran-Fahrerin zusammen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige weiße Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell