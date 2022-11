Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannter bedrängt Jungen in Stadtbahn 62

Polizei sucht Jungen und weitere Zeugen des Vorfalls

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 16.11.2022, bemerkte eine Frau, die gegen 17:08 Uhr in der Stadtbahn 62 von Beuel in Richtung Dottendorf unterwegs war, einen erwachsenen Fahrgast, der sich neben einen ihm offenbar unbekannten Jungen setzte. Der Erwachsene begann den Jungen am Bein zu streicheln und unsittlich zu berühren.

Daraufhin griff die Zeugin ein und setzte sich mit dem Jungen auf einen anderen Platz. Als der Unbekannte ihnen folgte, wies ein unbekanntes Pärchen, das ebenfalls auf das Geschehen aufmerksam geworden war, den Mann zurecht.

An der Haltestelle Stadthaus stieg der Junge aus. Er wurde von dem Pärchen begleitet. Sie wollten ihn sicher zu seinen Eltern zu bringen. Der Tatverdächtige verließ, so der bisherige Ermittlungsstand, am Bonner Hauptbahnhof die Bahn.

Die couragierte Zeugin informierte kurze Zeit später, nachdem sie die Bahn verlassen hatte, die Polizei. Sofort wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

Diese werden beim Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei geführt. Die Ermittler suchen nun nach dem Jungen und seinen Eltern, dem Pärchen sowie weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Er wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 35-45 Jahre alt - langes blondes Haar - weiße FFP2-Maske - orangefarbene Winterjacke - graue Jeans - schwarze Schuhe.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder KK12.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Im Zusammenhang mit diesem Geschehen appelliert die Bonner Polizei: Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen bitte sofort die Polizei über den Notruf 110.

