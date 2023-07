Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt (10.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Max-Stromeyer-Straße und der Oberlohnstraße am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger fuhr mit einem DAF Lastwagen auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Schneckenburgstraße. Auf dem Kreisverkehr zur Oberlohnstraße querte der Lasterfahrer den Kreisel knapp vor einem vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Rollerfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen zu verhindern, musste der Zweiradfahrer so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Dabei erlitt der 63-Jährige mehrere Knochenbrüche. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Roller entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell