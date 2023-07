Villingen-Schwenningen (ots) - Zu einem Wohnungsbrand ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Adlerring" in Villingen gekommen. Auf dem Balkon einer Wohnung im fünften Stock war ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den 82-jährigen Wohnungsinhaber aus seiner völlig verrauchten Wohnung holen und den Brand schnell löschen. Der Mann erlitt eine leichte ...

