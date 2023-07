Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Fahrradeigentümer (05.07.2023)

Blumberg (ots)

Am Mittwoch, 5. Juli, gegen 23 Uhr, ist der Polizei eine ältere Dame auf der Straße "Ob der Kehr" aufgefallen. Die offensichtlich orientierungslose Seniorin schob zu später Stunde ein blaues Fahrrad der Marke "KTM", konnte sich jedoch nicht erinnern, wem das Rad gehört oder wo sie es mitgenommen hatte. Nachdem die Frau in ihr Pflegeheim zurückkam konnten die Betreuer bestätigen, dass sie kein Fahrrad besitzt. Das herrenlose Rad sucht nun seine Besitzer die gebeten werden, sich mit der Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702 41066 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell