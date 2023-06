Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 8-jährige Kettcar-Fahrer bei Unfall auf der K6104 verletzt (20.06.2023)

Stockach (ots)

Zwei junge Kettcar-Fahrer haben bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 6104/ "Henglau" zwischen Ursaul und Winterspüren Verletzungen erlitten. Die beiden 8 Jahre alten Jungs waren zusammen auf einem Kettcar unterwegs und kreuzten auf Höhe der Hausnummer 25 unvermittelt die Straße. Dabei stießen sie mit einem in Richtung Ursaul fahrenden BMW einer 36-Jährigen zusammen. Die Buben verletzten sich zum Glück nur leicht. Sie mussten jedoch zur Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

