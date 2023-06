Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Goethestraße (20.06.2023)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Goethestraße am Dienstagmittag entstanden. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem VW Caddy auf der Goethestraße in Richtung Ludwigshafener Straße. Als der vor dem Caddy fahrende T-Roc eines 68-Jährigen verkehrsbedingt bremste, prallte der Caddy in das Heck des vorausfahrenden. Am T-Roc entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am Caddy schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell