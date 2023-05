Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Getränkemarkt - Täter flüchten mit Fahrrädern

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Wulfen sind Täter in der Nacht auf Donnerstag in einen Getränkemarkt eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 1.25 Uhr ein lautes Geräusch an der Straße Bückelsberg gehört - gleichzeitig ging auch der Alarm am Getränkemarkt los. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe zerstört, um ins Gebäude zu kommen und dann Zigaretten, Tabak und Spirituosen einzustecken. Anschließend flüchteten die Täter auf Fahrrädern in Richtung Dorsten-Wulfen bzw. Barkenberg. Die Personen waren vermummt, einer trug eine auffällig rote Jacke. Der Polizei liegen bereits Hinweise auf einen der Tatverdächtigen vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an, dazu gehört auch die Auswertung der Videoaufzeichnung. Außerdem werden noch Zeugen gesucht, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell