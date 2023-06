POL Schwaben Nord: Einbruch in Kiosk

Augsburg (ots) - Mering - Am Dienstag (20.06.2023) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 13-Jährige in der Wallbergstraße. Gegen 20.00 Uhr befand sich das Mädchen auf dem Nachhauseweg und schob ihr Fahrrad neben sich her. Der bislang unbekannte Täter näherte sich von hinten an und berührte das Mädchen am Gesäß. Das Mädchen setze sich schließlich ...

