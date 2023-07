Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall glimpflich geendet

Kirrweiler (ots)

PKW-Fahrer überschlägt sich, wird jedoch nicht verletzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr der 23-Jährige die L373 von Homberg in Richtung Kirrweiler. Da er vermutlich durch sein Mobiltelefon kurzzeitig abgelenkt wurde, kam dieser von der Straße ab und überschlug sich anschließend. Der Fahrer blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. |pilek

