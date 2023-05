Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße

Brand in Dachgeschosswohnung

Coesfeld (ots)

Am 03.05.2023, um 16:42 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Coesfeld und der Rettungsleitstelle Coesfeld eine Rauchentwicklung an einem Haus in der Fußgängerzone in Dülmen gemeldet. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Notarztbesatzung und die Polizei wurden eingesetzt. Die Dülmener Einsatzkräfte stellten einen Brand in einer Dachgeschosswohnung fest. Das betroffene Haus und angrenzende Geschäftsräume wurden kurzfristig geräumt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Angrenzende Gebäude waren nicht von dem Brand betroffen. Die Marktstraße musste im Bereich des Brandortes für den Fußgängerverkehr gesperrt werden, da unter anderem auch ein Feuerwehrfahrzeug mit einer Drehleiter eingesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Feststellung der Brandursache dauern noch an. Der 30-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung erlitt nur leichte Verletzungen. Die Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Wohnung des Mannes wurde von dem Feuer so stark beschädigt, dass diese aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Die Dülmener kann zunächst bei seinen Angehörigen unterkommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell