POL-COE: Dülmen, Merfeld, L600/ Lkw und Bulli kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Lkw und ein Bulli sind am Mittwoch (03.05.23) auf der L600 zusammengestoßen. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Bocholter in seinem Bulli die L600 in Fahrtrichtung Merfeld. Im Kreuzungsbereich L600 / Vennweg / Bültenweg wollte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Haltern den Kreuzungsbereich überqueren. Dabei kam es zur Kollision. Mit einem Rettungswagen kam der Bocholter verletzt in ein Krankenhaus. Der Mann aus Haltern blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Eine Straßensperrung war nicht nötig.

