Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Flächenbrände im Donnersbergkreis

Bild-Infos

Download

Donnersbergkreis (ots)

Insgesamt drei Flächenbrände hielten Feuerwehr und Polizei am heutigen Samstag auf Trapp. Zunächst brannte am Vormittag eine circa zehn Hektar große Feldfläche bei Würzweiler. Ein Mähdrescher fiel den Flammen hierbei ebenfalls zum Opfer. Die Schadenssumme belief sich auf circa 41.000 Euro. Nach derzeitigem Stand dürfte der Brand durch einen Funkenschlag im Rahmen der Mäharbeiten entstanden sein. Am Nachmittag kam es zu zwei weiteren Flächenbränden. Am Ortsrand von Reichsthal brannte eine Fläche von rund 400qm. Da diese jedoch bereits abgeerntet war, entstand dem Eigentümer kein wirtschaftlicher Schaden. Auch in diesem Fall dürfte ein Funkenschlag brandursächlich gewesen sein. Im Gegensatz dazu entstand beim Brand eines Feldes nahe Potzbach ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Laut Eigentümer brannte hier eine Fläche von schätzungsweise zwei Hektar. Ursächlich für den Brand war nach ersten Einschätzungen aufgewehtes Heu, das auf die über dem Feld verlaufende Oberleitung traf und sich dadurch entzündete. Bei den Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt. Glücklicherweise waren keine weiteren Personenschäden zu beklagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell