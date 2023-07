POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Odenbach (ots) - Bei Verkehrsunfall Kennzeichen verloren. Am Sonntagmorgen meldetete ein unbeteiligter Zeuge der Polizei einen Unfallschaden an einer Schutzplanke auf der K 75 zwischen Odenbach und Reiffelbach. An der Unfallstelle konnte die Streife ein Kennzeichen und Fahrzeugteile finden und sicherstellen. Anhand der Spurenlage fuhr ein unbekannter Fahrer auf der Kreisstraße von Odenbach nach Reiffelbach. In einer ...

mehr