Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Rockenhausen (ots)

Am Freitag, dem 30.06.2023, befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw die B 48 von Winnweiler in Richtung Schweisweiler, als er von einem schwarzen Audi mit KIB-Kennzeichen mehrfach in gefährlicher Art und Weise überholt wurde. Nur dem Zufall und seiner Reaktionsfähigkeit war es zu verdanken, dass es zu keinem Verkehrsunfall gekommen ist. Auch der Gegenverkehr war genötigt, dem Raser und Drängler auszuweichen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich zu melden./pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell