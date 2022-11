Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebstahl in Bochumer Drogeriemarkt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum, Düsseldorf, Köln, Bonn, Meckenheim (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in einem Drogeriemarkt in Bochum veröffentlicht die Polizei jetzt mit richterlichem Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/90954

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall hat sich bereits am 23. November 2021 gegen 17.35 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Straße "Alter Markt" in Bochum-Wattenscheid ereignet. Der Tatverdächtige suchte sich hochwertige Ware in zweifacher Ausführung aus. Einen Teil der Ware bezahlte er, den anderen nahm er ohne Bezahlung mit. Einige Zeit später retournierte er die nicht bezahlte Ware unter einem Vorwand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hält sich der Tatverdächtige im Raum Bochum, Düsseldorf, Köln/Bonn und Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) auf.

Wer kennt den Mann auf dem Foto? Hinweise an das Bochumer Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8419 oder -4441 (Kriminalwache).

