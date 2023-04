Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Markus S. aus Pattensen gesehen?

Hannover (ots)

Seit dem 24.04.2023 sucht die Polizei nach dem vermissten Markus S. aus Pattensen. Er wurde zuletzt an seinem Zuhause im Ortszentrum gesehen und ist mutmaßlich mit einem schwarzen Opel Geländewagen unterwegs. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Zuletzt wurde Markus S. am Sonntagmittag, 23.04.2023, bei seinem Wohnhaus im Zentrum von Pattensen gesehen. Dort stieg er in seinen schwarzen Opel SUV (Modell: Grandland X) mit hannoverschen Kennzeichen und fuhr davon. In welche Richtung er fuhr, konnten seine Angehörigen, die ihn bis zum Mittag des Folgetags suchten, nicht sagen. Seitdem fehlt jede Spur des 35-jährigen Vermissten. Da eine Eigengefährdung bei Markus S. nicht ausgeschlossen werden kann und er dringend auf Medikamente angewiesen ist, sucht die Polizei nach ihm.

Eine Spur führte die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeistation Pattensen zuletzt in den Bereich Höxter. Dort war Markus S. scheinbar zwischenzeitlich in einem Hotel aufhältig.

Da es darüber hinaus keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt des Vermissten gibt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Markus S. ist circa 1,75 Meter groß und hat eine stämmige Statur. Er ist Brillenträger und hat sowohl rotes Haar als auch einen kurzen roten Vollbart. Zur Zeit seines Verschwindens war er mit einem dunkelgrauen T-Shirt mit Emblem der Marke "Lacoste", einer senfgelben Jeanshose und schwarzen Sneakern mit weißem Streifen bekleidet. Da er keine Jacke dabeihatte, ist es möglich, dass er sich eine rote Decke aus seinem Pkw zum Schutz vor der Kälte übergeworfen hat.

Zeugen, die den Vermissten oder seinen Pkw gesehen haben oder sonst Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Springe unter der Telefonnummer 05041 7708-115 zu melden. /ms, desch

