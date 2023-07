POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kreimbach-Kaulbach (ots) - Kradfahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und wird schwer verletzt. Am Mittwochabend fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der K 47 von Morbach in Richtung Kreimbach-Kaulbach. In einer Kurve war er wohl zu schnell, weshalb er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein ...

