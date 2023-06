POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots) - Am Dienstag, den 27.06.2023 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes Kombi von einem unbekannten Täter im Bereich Fahrerseite und Motorhaube zerkratzt. Der PKW war in Offenbach-Hundheim, in der Hauptstraße geparkt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lauterecken (06382-9110) in Verbindung ...

