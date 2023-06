Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Meisenheim (ots)

PKW-Fahrerin fährt Verkehrsschild um. Am Donnerstagabend fuhr die Frau in der Amtsgasse in Richtung Untergasse und geriet während der Fahrt gegen ein Verkehrsschild. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt und sie musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Der Sachschaden am Schild und am PKW wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |pilek

