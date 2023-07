Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisster Junge wohlbehalten aufgefunden

Rockenhausen (ots)

Zu einem Großaufgebot an Rettungskräften kam es am Nachmittag des 01.07.23. Bei der Polizei in Rockenhausen ging eine Meldung ein, nachdem ein 6 1/2 jähriger Bub aus Rockenhausen seit 12.30 Uhr von zu Hause abgängig sei. Da der Junge zudem geistig eingeschränkt war, kam es zu einer koordinierten Suchaktion von Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel, bei der auch Drohnen eingesetzt wurden. Der Junge blieb aber wie vom Erdboden verschluckt, bis Anwohner der Straße "Am Reinhardsberg" ihn durch Zufall in einer Hecke entdeckten, wo der junge Mann sich offensichtlich versteckt hielt. Er konnte letztlich wohlbehalten seiner Mutter übergeben werden./rok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell