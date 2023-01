Polizei Hamburg

POL-HH: 230131-1. Zwei Festnahmen mit anschließenden Zuführungen nach Falschgeldfund

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.01.2023, 22:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Willy-Brandt-Straße

Zivile Polizeibeamte nahmen gestern Abend zwei Mazedonier vorläufig fest. Sie hatten eine größere Summe Falschgeld und mutmaßliches Kokain bei sich. Sie wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden die Fahnder der Bereitschaftspolizei aufgrund deutlichen Marihuanageruchs auf vier Männer aufmerksam, die gerade ein Lokal in der Silbersackstraße in Hamburg-St. Pauli verlassen hatten. Sie stiegen in einen schwarzen Pkw und fuhren davon. Die Beamten folgten dem SUV und unterzogen ihn und den Insassen einer Kontrolle in der Willy-Brandt-Straße. Bei dem 28-jährigen Beifahrer wurden Betäubungsmittel und 2600EUR Falschgeld aufgefunden. Bei einem weiteren 30-jährigen Mitfahrer wurden ebenfalls Betäubungsmittel und 2100EUR Falschgeld aufgefunden. Bei ihm besteht zudem der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Bei den anderen beiden Insassen wurden die Personalien festgestellt. Sie wurden vor Ort entlassen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) hatte die ersten Ermittlungen übernommen, die jetzt von der Fachdienststelle für Falschgelddelikte (LKA 642) fortgeführt werden. Beide Tatverdächtige wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und müssen sich vor einem Haftrichter verantworten.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell