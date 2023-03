Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Gemeinde Wenden investiert weiter in Sicherheit der Feuerwehrleute

Wenden (ots)

Nachdem bereits im letzten Jahr die Brandschutzbekleidung für alle Einheiten auf einen neuen Sicherheitsstandard gebracht wurde, erfolgte nun ein weiterer Schritt. Nach intensiver Arbeit innerhalb des Arbeitskreises "Persönliche Schutzausrüstung"(PSA) und diversen Trageversuchen verschiedener Modelle über mehrere Monate, konnten anfang März die ersten Schutzhelme der Firma Rosenbauer verteilt werden. Aufgrund der Ausstattung mit einem integrierten Augenschutzvisier, einer LED-Helmleuchte und einem Rundumnackenschutz, welcher besonders für die Atemschutzgeräteträger wichtig ist, entschied man sich für den von der Firma Rosenbauer angebotenen Heros H30 Schutzhelm. Nicht zuletzt bietet dieser durch seine besondere Farbe "Tagesleuchtgelb nachleuchtend" einen weiteren und höheren Schutz gerade bei Arbeiten im Straßenverkehr oder auf der Autobahn. Dieser Helm sorgt in Verbindung mit der bereits beschafften Schutzausrüstung für eine deutliche Steigerung des Schutzlevels bei den Feuerwehrfrauen und -männer.

Der Einheit Wenden konnten folglich in dieser Woche, im Beisein von Bürgermeister Bernd Clemens, die ersten 53 Helme übergeben werden. Leiter der Feuerwehr Joachim Hochstein informierte alle Anwesenden über die geleistete Arbeit innerhalb des Arbeitskreis "Persönliche Schutzausrüstung" zum Thema Schutzhelm. Im Nachgang erfolgte durch den hauptamtlichen Gerätewart Lars Vorstadt eine ausführliche Unterweisung in die Eigenschaften, aber auch den richtigen Umgang mit dem Schutzhelm. Durch die helfenden Hände der Mitglieder des Arbeitskreises konnte für alle Feuerwehrleute die perfekte Einstellung des Helms erfolgen. Auch testete man bereits den Helm in Verbindung mit den Atemschutzanschlüssen, welche für die Atemschutzgeräteträger bei einem Brandeinsatz gut harmonieren müssen.

Original-Content von: Feuerwehr Wenden