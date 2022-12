Polizei Bochum

POL-BO: Pkw fährt in Apotheke - eine verletzte Person

Bochum (ots)

Am heutigen Tage, gegen 17:38h, meldet ein Zeuge, dass ein Pkw in eine Apotheke am Marktplatz in Bochum-Langendreer gefahren sei. Vor Ort kann diese Meldung bestätigt werden. Ein 47-jähriger Bochumer Bürger befand sich alleine in seinem Pkw. Aus bislang unbekannter Richtung kommend fuhr er dann -vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls- in die besagte Apotheke, die zu diesem Zeitpunkt unbesetzt war. Es entstand hoher Sachschaden, sowohl am Fahrzeug als auch am Gebäude. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die verletzte Person wurde mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Über den genauen gesundheitlichen Zustand der Person liegen derzeitig keine Informationen vor. Der Verkehr an der Örtlichkeit musste kurzfristig gesperrt und abgeleitet werden. Die Statik des geschädigten Gebäudes ist nicht in Gefahr.

Da es bis dato keine Zeugen des Unfalls gibt, bittet das zuständige Verkehrskommissariat auf diesem Weg um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Rufnummer 0234/909-5201 (Bürozeit) bzw. 0234/909-3099 (zu den sonstigen Zeiten).

