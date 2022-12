POL-BO: Radarkontrollen für die 49. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagabend, 1. Dezember, in Bochum-Engelsburg zog sich eine 20-jährige Bochumerin leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigem Stand war die 20-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Essener Straße in Richtung Alleestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 131 kam es zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer aus ...

