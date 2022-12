Polizei Bochum

POL-BO: Eine Verletzte (20) nach Verkehrsunfall an der Essener Straße

Bochum (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend, 1. Dezember, in Bochum-Engelsburg zog sich eine 20-jährige Bochumerin leichte Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Stand war die 20-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Essener Straße in Richtung Alleestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 131 kam es zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer aus Bochum, der vom Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr fuhr.

Durch die Kollision ist die 20-jährige Bochumerin verletzt worden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der 60-jährige Bochumer blieb unverletzt.

Das Auto der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle in Richtung Bochum-Mitte/Alleestraße gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell