Bochum-Wattenscheid, Gelsenkirchen, Dortmund (ots) - Ein Randalierer hat am frühen Mittwochmorgen, 30. November, im RE 11 zwei Jugendliche bedroht. Die Polizei nahm kurz darauf am Bahnhof-Wattenscheid einen dringend tatverdächtigen 23-Jährigen fest. Zeugen berichten, dass der Täter gegen 5.40 Uhr mit einem Messer Sitze und Wandverkleidungen in dem Zug von Dortmund nach Essen beschädigte und dabei zwei Jugendliche (15 ...

