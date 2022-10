POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall im Kreisverkehr widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang - Zeugen gesucht!

Altlußheim (ots) - Am Dienstag gegen 10.45 Uhr erhielt ein 70-Jähriger einen Anruf einer unterdrückten Nummer. Am Telefon gab sich ein Mann als Polizist aus und gab an, dass die Tochter des 70-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe. Im Hintergrund war eine weinerliche weibliche Stimme zu hören. Der Senior fiel zunächst auf den Betrug herein und gab an, ...

