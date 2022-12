Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Kierspe (ots)

Ein 71-jähriger Kiersper wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße bestohlen. Zwischen 11.45 und 12.10 Uhr hatte er Waren zusammengesucht, dann stellte er an der Kasse fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Umhängetasche steckte, die an seiner Schulter hing. Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Beim Einkaufen war ihm nichts Verdächtiges aufgefallen.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper in Innentaschen getragen werden. Keinesfalls darf die PIN auf der Karte notiert oder mit ins Portemonnaie gesteckt werden - was leider immer wieder der Fall ist. Dann buchen die Täter meist hohe Summen ab, bevor die Opfer überhaupt den Diebstahl bemerkt haben. Die Betroffenen sollten ihre Karten sofort bei der Bank sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Diese kann über eine KUNO-Sperrung auch den Einsatz einer abhanden gekommenen Bankkarte im Lastschrift-Verfahren verhindern. Weitere Taschendiebstähle gab es am Mittwoch in Meinerzhagen, Menden, Iserlohn, Lüdenscheid, Hemer und Werdohl. (cris)

