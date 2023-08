Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Flucht vor der Polizei endet mit Unfall - Ermittler finden Drogen

Nach seiner missglückten Flucht vor der Polizei, die mit einem Verkehrsunfall geendet ist, muss ein 30-Jähriger mit Konsequenzen rechnen. Eine Streifenwagenbesatzung war am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Maybachstraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Weil der Mann den Polizisten aus vergangenen Einsätzen bekannt war, wendeten sie und wollten ihn kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der 30-Jährige jedoch Gas und fuhr über die rote Ampel in die Leutholdstraße. Dort missachtete er sämtliche Aufforderungen, seinen Pkw zu stoppen, und verlor bei nasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über seinen Mazda. Das Fahrzeug prallte in die Leitplanke und stieß im Anschluss frontal gegen einen entgegenkommenden Kleinbus. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnte der 30-Jährige gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der Grund für seine Flucht wurde bei der weiteren Überprüfung klar. Die Ermittler fanden knapp 100 Gramm Cannabis im verunfallten Auto, der 30-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keinen Führerschein. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Der Fahrer des Kleinbusses erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Die Betäubungsmittel beschlagnahmte die Polizei.

Friedrichshafen / Bermatingen

Nach Einbruch - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Ortungsfunktion des Diebesguts führte Ermittler auf die Spur eines 28-Jährigen, der im Verdacht steht, am Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Charlottenstraße eingedrungen zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5589858). Der Eigentümer konnte die Position seines gestohlenen Mobiltelefons im Nachgang im Bereich Bermatingen bestimmen und verständigte die Polizei. Die Beamten identifizierten den Dieb und stellten neben dem Smartphone auch die weiteren gestohlenen Wertsachen fest. Den Tatverdächtigen erwartet eine Anzeige.

Immenstaad

Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Immenstaad und Friedrichshafen wurde am Dienstag kurz nach 12 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 57 Jahre alter Sattelzug-Lenker war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Wohnmobil-Fahrer vor der Einmündung der Meersburger Straße aufgrund einer roten Ampel abbremsen musste. Beim folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro. Die 49 Jahre alte Beifahrerin des 55-jährigen Wohnmobilfahrers zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungsdienstbesatzung kümmerte sich um die Unfallbeteiligten.

Überlingen

Diebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte bereits vergangene Woche zwischen Mittwoch und Donnerstag Gegenstände wie Grablichter und Weihrauchbehältnisse vom Friedhof in Nußdorf gestohlen haben, bittet die Polizei Überlingen um Hinweise. Zeugen, die zwischen 7 Uhr und 6.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Scheibe einer Zeitungsredaktion in der Hauptstraße beschädigt. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, nehmen die Beamten unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Betrunken Unfall verursacht

Alkohol dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr in der Marienstraße ereignet hat. Eine 59-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Fiat offenbar mehrfach über die Fahrbahnmitte hinaus und touchierte dabei den Wagen einer Entgegenkommenden. Bei der Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung rund 2,9 Promille, weshalb die 59-Jährige ihren Führerschein und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Frau erwartet eine Strafanzeige. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Meersburg

Junger Mann außer Rand und Band

Weil er sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten gewehrt hat, ermittelt sie Polizei gegen einen 22-Jährigen. Die Beamten waren zur Einsatzörtlichkeit im Bereich Meersburg gerufen worden und wollten den jungen Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam nehmen. Gegen die polizeilichen Maßnahmen setzte er sich jedoch massiv zur Wehr, versuchte die Einsatzkräfte zu beißen und mit Tritten zu attackieren. Darüber hinaus warf er mit Beleidigungen um sich und drohte den Beamten. Beim Transport in eine Fachklinik musste sich der deutlich alkoholisierte 22-Jährige im Rettungswagen übergeben und spuckte das Erbrochene sowohl einem Polizisten, der den Transport begleitete, als auch zwei Mitarbeitern des Rettungsdienstes ins Gesicht. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Der 22-Jährige wird nun bei der der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell