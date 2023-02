POL-EL: Nordhorn - 500.000 Euro Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Lingen (ots) - Von Donnerstag 22.30 Uhr auf Freitag 6.40 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem blauen Hyundai Kona verschafft. Dieser parkte zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Heinrich-Schniers-Straße. Die Täter entwendeten die Geldbörse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter ...

mehr