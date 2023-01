POL-KA: (KA) Stutensee - Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Karlsruhe (ots) - Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagabend in Walzbachtal. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer soll gegen 17:30 Uhr in der Jöhlinger Straße einem vorausfahrenden Opel aufgefahren sein, als dieser verkehrsbedingt abbremste. Die beiden Insassen des Opel verspürten nach der Kollision starke Schmerzen und wurden zur weiteren Untersuchung in ein ...

