Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagfrüh ein Pedelec des Herstellers Bulls, Typ Copperhead Evo entwendet, das in der Burgstraße an der Treppe zum Mehlsack angeschlossen war. Das Schloss ließ der Unbekannte beschädigt zurück. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des mehrere tausend Euro teuren E-Bikes nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf der B 33 in Bavendorf gefordert. Eine 55-jährige VW-Fahrerin wollte nach links in die Aulendorfer Straße abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 50-Jähriger erkannte den stehenden Wagen zu spät und fuhr mit seinem Kia auf. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Beifahrer im VW trugen leichte Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Diebe flüchten mit Diebesgut

Zwei Ladendiebe haben am Dienstag kurz nach 12 Uhr in einem Baumarkt in der Bleicherstraße Waren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet und sind im Anschluss geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die beiden Männer vom Ladendetektiv angesprochen, nachdem diese die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatten. Einer der Tatverdächtigen schlug dem Detektiv mit der Faust ins Gesicht und rannte mit seinem Komplizen davon. Zwei Zeugen verfolgten die beiden Diebe daraufhin. Während der Flucht warf ein Täter einem seiner Verfolger eine Flasche Motoröl gegen den Kopf. Trotz der Verfolgung und intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem eine Drohne und ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnten die beiden Diebe nicht gefasst werden. Das Diebesgut fanden die Beamten wenig später im Bereich der Ulmer Straße. Die beiden Tatverdächtigen trugen jeweils eine schwarze und eine grüne Jacke, die sie während ihrer Flucht offenbar gewendet haben, sodass das graue Innenfutter außen war. Zudem trugen die Männer eine blaue und eine weiße Mütze. Personen, die Hinweise auf das Duo geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Wangen/Amtzell/Achberg

Mehrere Unfälle aufgrund Starkregens

Auf der A 96 sind am Dienstag mehrere Verkehrsteilnehmer aufgrund Starkregens verunfallt. Ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer verlor gegen 5.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Neuravensburg mutmaßlich aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrmals in die Seiten- und die Mittelleitplanke. Dabei wurde er leicht verletzt. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Gegen 19.30 Uhr kam ein 35-jähriger Porsche-Fahrer im selben Streckenabschnitt ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an seinem Porsche ein Schaden von rund 60.000 Euro. Auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden an einem Audi beziffert, dessen 40 Jahre alter Fahrer gegen 21.15 Uhr ebenfalls die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen die Leitplanken krachte. Ein 54-Jähriger kam mit seinem Porsche gegen 16.15 Uhr auf der Gegenfahrbahn Höhe Achberg ebenfalls ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht bei allen vier Unfällen davon aus, dass die Fahrer mit den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs waren. Sie müssen daher mit einem Bußgeld rechnen.

Isny

Im Solarium gefilmt - Polizei bittet um Hinweise

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei eingeleitet, nachdem am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Frau in der Kabine eines Solariums in der N.D.-de-Gravenchon-Straße gefilmt hat. Die 40-Jährige bemerkte dies und versuchte, den Unbekannten an seiner Flucht zu hindern. Dabei wurde sie zunächst umgestoßen, konnte den Täter aber erneut ergreifen. Auf der Treppe vor dem Sonnenstudio stürzten beide, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Der Mann wird als Mitte 20 Jahre alt, mit kurz rasiertem blonden Haar und von osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze enge Jogginghose, ein schwarzes Sweatshirt, das auf der Flucht riss, und eine runde Brille mit goldenem Rahmen sowie eine schwarze Basecap. Möglicherweise erlitt der Täter beim Treppensturz eine Verletzung im Gesicht. Zeugen, die sich zur Tatzeit vor dem Solarium aufgehalten haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell