POL-S: Diebe brechen Wohnungstür auf - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (13.07.2023) in ein Mehrfamilienhaus an der Gutenbergstraße eingebrochen. Die Einbrecher drückten zunächst die Haupteingangstür des Mehrfamilienhauses auf und brachen anschließend die Tür einer Obergeschosswohnung auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem eine Handtasche, eine Armbanduhr sowie Schmuck im Wert von rund tausend Euro. In diesem Zusammenhang bemerkte ein Bewohner gegen 11.00 Uhr eine unbekannte etwa 180 Zentimeter große männliche Person im Treppenhaus, die das Gebäude in Richtung Schwabstraße verlies. Ob diese Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

