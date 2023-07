Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Donnerstag (13.07.2023) ein Pedelec im Wert von rund 4.000 Euro an der Schwieberdinger Straße gestohlen. Der Besitzer sicherte sein braunes Pedelec der Marke Winora gegen 13.30 Uhr mit einem Schloss an einem Fahrradständer auf Höhe der Hausnummer 142. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkehrte, war sein Zweirad verschwunden. Ein Zeuge beobachtete zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr drei männliche Personen, die dort mit einem braunen Fahrrad in Richtung Porscheplatz davonliefen. Die Männer waren zirka 170 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt. Sie hatten einen dunklen Teint sowie schwarze kurze bis mittellange Haare. Eine Person trug eine Cap und eine weitere eine Umhängetasche. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

