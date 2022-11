POL-NE: Telefonberatung zum Thema Cyber-Grooming

Jüchen - Meerbush (ots) - Am Donnerstag (17.11.) wurde in den frühen Morgenstunden von der Straße Am Lindenweg in Jüchen ein BMW 320d entwendet. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Vorabend unter einem Carport abgestellt und bemerkte das Fehlen am Donnerstagmorgen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW 320d mit dem Kennzeichen NE-RC2806. Am Freitag (18.11.) staunte eine Meerbuscherin gegen 07:30 Uhr ...

mehr