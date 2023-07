Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit abgebrochener Flasche bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekanntes Räuber-Duo hat am Donnerstag (13.07.2023) an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz einen 21 Jahre alten Mann bedroht und ausgeraubt. Der 21-Jährige war gegen Mitternacht mit der Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Nellingen Ostfildern unterwegs, als der unbekannte Mann und seine Komplizin ihn ansprachen. Nachdem der 21-Jährige an der Haltestelle Charlottenplatz ausstieg, folgte ihm das Duo und fing an, ihn zu beleidigen. Im weiteren Verlauf bedrohte der Täter den 21-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche und nahm ihm seinen schwarzen Rucksack der Marke Walker weg, in dem sich Lebensmittel befanden. Das Pärchen flüchtete anschließend in Richtung Bahnsteig. Der unbekannte Täter soll etwa 19 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurze schwarze Haare, die vorne etwas länger waren und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Seine Komplizin war etwa 16 Jahre alt, hatte blonde Haare und war mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Jacke, einer Jeanshose sowie einer weißen Cap bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

