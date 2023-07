Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstagnachmittag (11.07.2023) und Mittwochmorgen (12.07.2023) in ein Firmengebäude an der Motorstraße eingebrochen. Die Täter stiegen im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 07.00 Uhr über das Baugerüst zum Fenster im zweiten Obergeschoss und hebelten dieses auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in Höhe von zirka 30 Euro aus einer Geldkassette sowie eine Flasche Wein. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Beamten und Beamtinnen den Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell