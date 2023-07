Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer versuchen Fahrrad zu rauben - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am späten Mittwochabend (12.07.2023) in der Engelbergstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 34 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben, das Fahrrad eines 27 Jahre alten Mannes zu rauben. Der 27-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr auf seinem Fahrrad die Engelbergstraße entlang, als der 34-Jährige ihn vom Fahrrad stieß. Anschließend nahmen die beiden Tatverdächtigen das Fahrrad und flüchteten damit in Richtung Ernst-Reutter-Platz. Als sie bemerkten, dass das Opfer ihnen folgte, ließen sie das Rad zurück und rannten weiter. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie das Duo wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell