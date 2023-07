Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohngebäude

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen kam es in der Nacht zum Mittwoch (12.07.2023) an der Stuttgarter Straße zu einem Brand in einem Wohngebäude. Ein Anwohner rief gegen 01.40 Uhr den Notruf, nachdem er Feuer und Rauch aus dem Dachgeschoss einer derzeit unbewohnten Doppelhaushälfte bemerkte. Die alarmierte Feuerwehr konnte bis gegen 03.15 Uhr den Brand löschen. Aus der angrenzenden Gebäudehälfte evakuierten Einsatzkräfte drei Personen im Alter von 16, 49 und 68 Jahren. Sie blieben unverletzt. Im Anschluss konnten sie wieder in ihr Haus zurückkehren. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache hat das Branddezernat übernommen.

