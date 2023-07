Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 40-Jährigen getreten und Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Dienstagnachmittag (11.07.2023) einen 40 Jahre alten Mann die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Der 40-Jährige lehnte gegen 15.15 Uhr an einer Hauswand an der Schillerstraße, als der Unbekannte mit seinem Fahrrad anhielt. Der Radfahrer trat ihn, zog ihm die Geldbörse mit persönlichen Papieren aus der Hosentasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 190 Zentimeter groß mit schmaler Statur beschrieben. Er hatte einen Oberlippenbart, auffallend große Ohren und trug eine blaue Jeanshose, ein blaues T-Shirt ohne Aufdruck und eine schwarze Schirmmütze mit der Aufschrift Stuttgart. Er war mit einem grauen neuwertigen Fahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

