POL Schwaben Nord: Fahrt ohne Fahrerlaubnis von 16-Jährigem

Augsburg (ots) - Affing - Am Samstag (27.05.2023) kam es in der Hauptstraße gegen 13.00 Uhr zu einem Brandfall. Ein 27-Jähriger entfernte Unkraut an seiner Auffahrt mit einem Bunsenbrenner. Dabei geriet die angrenzende Hecke des 34-jährigen Nachbarn in Brand. Die beiden Männer versuchte die Flammen selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Der Brand breitete sich aus und griff auf eine Gartenhütte sowie das Wohnhaus ...

