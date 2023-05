POL Schwaben Nord: Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (27.05.2023) wurde ein 38-Jähriger gegen 06.00 Uhr am Königsplatz im Bereich des Manzú-Brunnens von einem bislang unbekannten Täter beraubt. Die beiden Männer gerieten zunächst aus bislang unbekanntem Grund in Streit. In diesem Verlauf schlug der Unbekannte dem 38-Jährgen seinen Rucksack aus der Hand. Anschließend nahm ...

mehr