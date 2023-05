Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung am Königsplatz mit Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.05.2023) wurde ein 38-Jähriger gegen 06.00 Uhr am Königsplatz im Bereich des Manzú-Brunnens von einem bislang unbekannten Täter beraubt.

Die beiden Männer gerieten zunächst aus bislang unbekanntem Grund in Streit. In diesem Verlauf schlug der Unbekannte dem 38-Jährgen seinen Rucksack aus der Hand. Anschließend nahm er noch das Handy aus dessen Hosentasche. Als der 38-Jährige sich seine Sachen zurückholen wollte, trat der Unbekannte den Mann gegen sein Bein. Daraufhin ging der 38-Jährige zu Boden. Anschließend hob der Unbekannte den Rucksack auf und lief mit den Sachen in Richtung Innenstadt davon.

Die Polizei suchte im Umfeld nach dem Täter, konnte diesen jedoch nicht mehr feststellen. Der 38-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, afrikanisches Aussehen, schwarze Nike-Cap, schwarzes T-Shirt, graue Kapuzenjacke, helle Jogginghose und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell