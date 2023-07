Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagvormittag (11.07.2023) im Gewann Winterhalde, wird die oder der Besitzer eines geparkten Fahrzeugs gesucht. Eine 23-Jährige erstattete am Dienstagabend Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Beschädigungen an ihrem schwarzen Opel entdeckt hatte. Möglicherweise hatte sie gegen 08.00 Uhr beim Ausparken im Gewann Winterhalde auf Höhe der Hausnummer 1 im Bereich der dortigen Parkplätze ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen silberfarbenen Mercedes. Zeugen und insbesondere der Inhaber des beschädigten Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

